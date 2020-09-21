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21.09.2020 - 11:13 | | AA

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı tutuklandı

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 53 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile grup amirlikleri ekiplerince, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 802 gram esrar, 45,3 gram sentetik uyuşturucu, 32,34 gram skunk, 3,86 gram kokain, 47,4 gram eroin, 52 sentetik ecza, hassas terazi, 12 kök Hint keneviri, çok sayıda uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 720 lira ele geçirildi.

Ekipler, 53 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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