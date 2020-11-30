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30.11.2020 - 09:56 | | AA

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibi bir süre sürdüren polis ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 32 mermi ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında ise "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Yakalandı! 'Arkadaşımın öcünü aldım' dediBursa'da cezaevine oğlunu ziyarete giden Sadık Çayır'ın, husumetlileri tarafından öldürülme anı güvenlik kameralarına yansırken, olayın şüphelisi Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Arkadaşımın öcünü aldım" dediği öğrenilirken, suç aleti silah; olayın işlendiği yerin 2 kilometre ilerisinde yeşillik alanda bulundu.
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