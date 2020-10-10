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10.10.2020 - 16:45 |

Muğla'da uyuşturucuya 2 tutuklama

Muğla'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da uyuşturucuya 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1474 gram esrar, 25 kök Hint keneviri, 26.52 gram bonzai, 11.75 gram toz ecstasy, 8.42 gram skunk, 2.95 gram kenevir tohumu, 1.23 gram metamfetamin ile 1 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri ise serbest bırakıldı.

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