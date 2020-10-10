10.10.2020 - 16:45 |
Muğla'da uyuşturucuya 2 tutuklama
Muğla'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1474 gram esrar, 25 kök Hint keneviri, 26.52 gram bonzai, 11.75 gram toz ecstasy, 8.42 gram skunk, 2.95 gram kenevir tohumu, 1.23 gram metamfetamin ile 1 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri ise serbest bırakıldı.
Adana'da silahlı saldırıAdana'da kimliği belirsiz kişiler, pusu kurup, restorandan çıkan Volkan T.'ye tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Silahlı saldırıda Volkan T. ağır, restoranda müzisyen olarak çalışan Osman S. hafif şekilde yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı