Muhalifler yine helikopter düşürdü

İdlib’de saldırılarını Halep batısında yoğunlaştıran Suriye rejimi, Urma as Sughra ve Mühendis 2 bölgelerini ele geçirerek, stratejik önemdeki Atarib’e yöneldi. Rejim unsurlarının Atarib’e yaklaşmasının ardından TSK da çok sayıda askeri personel, zırhlı araç ve tanklardan oluşan konvoyu Atarib’e gönderdi. TSK burda mevzilenirken, rejim unsurları ile Atarib arasında 3-4 kilometrelik bir mesafe kaldı. Bu arada yerel kaynaklar, TSK’nın İdlib’in güney kırsalında Dayr Sunbul köyünde yeni bir askeri nokta kurduğunu öne sürdü. Milli Savunma Bakanlığı’ndan dün sabah yapılan açıklamada, “İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Savaş uçağı geri döndü

Muhalifler ve rejim güçleri arasında Batı Halep kırsalında şiddetlenen çatışmalar da sürerken, Halep yakınlarından havalanan rejime ait bir helikopter, muhaliflerin cephe hatlarına yöneldi. Cephe hatlarından geçişi sırasında Kuptan el-Cebel mevkinde açılan ateşte helikopterin isabet aldığı, dumanlar yükselerek düştüğü görüldü. Helikopterdeki pilotlar ve mürettabatın hayatını kaybettiği belirlendi. Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, rejimin Hama askeri havaalanından kalkan bir savaş uçağı, kulenin helikopterin düşürülmesiyle ilgili uyarısı üzerine piste döndü. Vurulan helikopterin, daha önce Atarib’de sivil yerleşim yerlerine varil bombası attığı ileri sürüldü. Muhalifler, 11 Şubat’ta Serakib’in batısında da rejime ait bir helitopteri düşürmüş, içindeki üç kişi yaşamını yitirmişti. Böylece son 4 günde iki rejim helikopteri düşürülmüş oldu.

Rus basını, TSK’nın M5 otoyolundaki bazı noktalarda, “bloklama” yaptığını aktardı. Maaret el Numan’ın güneyindeki Han Şeyhun’da kuşatma altında kalan Maar Hitat TSK gözlem noktasının bulunduğu yerde TSK, yolun kontrolünü sağlıyor. Yoldan sadece Rus askeri polisinin geçişine izin verildiği belirtiliyor.

Yoğun sevkiyat sürüyor

TSK, İdlib’e sevkiyatını sürdürüyor. Reyhanlı’daki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçiş yapan; tank, obüs, zırhlı personel taşıyıcı, mühimmat yüklü kamyon ve zırhlı iş makinelerinin olduğu 100’den fazla araçlık konvoy İdlib’deki gözlem noktalarına ulaştı. Ayrıca çok sayıda komandonun bulunduğu 60 araçlık konvoyun da gözlem noktalarına ulaştığı bildirildi.