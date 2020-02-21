Muhaliflerden Neyrab’a operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri, Esad rejiminin İdlib’in güneyindeki Serakib hattında hareketlenmesi üzerine dün Neyrab köyü sınırına çok sayıda tank ve komando sevkiyatı yaptı.

Sevkiyatla birlikte, İdlib’de konuşlu TSK’ya ait Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNRA), Fırtına Obüsleri ve topçu bataryaları, rejim kontrolündeki Neyrab’ı yoğun şekilde bombalarken, muhalif güçler de Neyrab’ı almak için karadan operasyon başlattı. Suriye Milli Ordusu’na bağlı Hamza Özel Kuvvetler Tümeni ve Sultan Murat Tümen komutanları, Twitter hesaplarından, TSK ile birlikte İdlib kırsalında operasyona başladıklarını duyurdu. Neyrab merkezinde muhalif unsurlarla rejim askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken, muhaliflerin önce Neyrab’ı büyük oranda kontrol altına aldığı, ardından bazı yerlerden çekildiği bildirildi.



İki İHA düşürüldü



Rejim ve Rusya’ya ait iki İHA’nın muhaliflerce, Serakib-Neyrab hattında düşürüldüğü bildirilirdi. Suriye rejimine yakın kaynaklar, rejimin Serakib operasyon odası komutanı Tuğgeneral Bilal el-Bakır’ın, yapılan topçu atışıyla öldüğünü ileri sürdü. Neyrab ve Serakib çevresindeki Rus askerleri, atışların ardından bölgeyi terk ederek, geri çekildi. Rus uçakları da Neyrab yakınındaki Kaminas kasabasına hava saldırısı düzenledi. Muhaliflerin, Neyrab’ın ardından hedefi ise M4 ve M5’in kesiştiği Serakib.



TSK’ya ait İHA’lar da İdlib ve Halep üzerinde uçuşlarına devam etti. İHA’ların olası harekât öncesi keşif uçuşu yaptığı değerlendiriliyor. TSK ayrıca, önceki gece Lazkiye’nin kuzey doğusundaki Selman, Halep bölgesinde Nubl-Zehra, Miznaz ve Kafir Halep’teki rejim noktalarını vurdu.



NATO’dan destek



NATO, resmi Twitter hesabında “We are NATO” (Biz NATO’yuz) etiketiyle Türkçe bir video yayınladı. Muharip Jet Pilotu Esra Özatay’ın Türkiye’nin NATO tarihini ve ittifaka sağladığı katkıları anlattığı videoda “Birlikte daha güçlüyüz ve güvendeyiz. Türkiye NATO’dur. Biz NATO’yuz” mesajı verildi. Türkiye’yi destekleyen mesajlar içeren videoda ayrıca her NATO üyesinin karar alma sürecinde eşit söz hakkı olduğu ve Türkiye’nin NATO’nun “en aktif üyelerinden biri” olduğu belirtildi.