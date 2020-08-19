Muharrem ayı ne zaman? Muharrem ayı ile ilgili mesajlar - sözler - hadisler 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı, Muharrem ayı tarihini paylaştı. Muharrem ayının ne zaman başlayacağını merak edenler ise arayışa koyuldu. Muharrem ayının tarihini öğrenerek ona göre hazırlığa başlayacak olan vatandaşlar bu ay içerisinde yaşanacak olan Aşure günü tarihini de merak ediyor. Peki Muharrem ayı önemi nedir, ne zaman başlıyor? İşte Muharrem ayına yakışır anlamlı mesajlar haberimizde...

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Muharrem ayı 20 Ağustos 2020 tarihinde başlıyor. Aşure Günü ise 29 Ağustos 2020 tarihinde idrak edilecek.

MUHARREM AYI İLE İLGİLİ HADİSLER

Ayların efendisi Muharrem, günlerin efendisi Cuma’dır.) [Deylemi] (Ramazandan sonra en faziletli oruç, Allahü teâlânın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır.) [Müslim, İbni Mace, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai]

(Nafile oruç tutacaksan, Muharrem ayında tut! Çünkü o, Allahü teâlânın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, O günde Allahü teâlâ geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etti. Yine o gün, tevbe edenlerin günahlarını da affeder.) [Tirmizi]

Nafile ibadetlerin sevabına kavuşabilmek için, Ehl-i sünnet itikadında olmak, haramlardan kaçıp günahlara tevbe etmek, farzları kusursuz yapmaya çalışmak, o ameli ibadet olarak yapmaya niyet etmek şarttır.

Âşûre adlı tatlının menşei de buna dayanır. Gemidekiler o günü kutlamak istemişler ve geminin ambarında arta kalan erzakı karıştırıp bir aş pişirmişler. İşte aşûre pişirme âdeti buradan kalmıştır. Yine Âdem (a.s.)`in tövbesinin bugünde kabul edildiği, Hz. İbrahim`in bugünde ateşten kurtulduğu, Hz. Yakub`un, oğlu Hz. Yusuf`a bugünde kavuştuğu kaynaklarda kaydedilen rivayetler arasındadır.

"... O gün ne insana, ne de cine suçu sorulur...." Rahman Suresi 39

Muharrem orucu Kur'an-ı Kerim'deki Araf Suresinin 142. ve Fecr Sûresinin ikinci ayet-i kerimesinde de belirtilir.

"...Musa ile otuz gece için vaadleştik. ve bunu, bir on ekleyerek tamamladık. Böylece Rabbinin belirlediği süre kırk geceye ulaştı. Musa, kardeşi Harun'a dedi ki: Toplulum içinde benim yerime sen geç,barışcı ol, bozguncuların yolunu izleme!" Araf Suresi 142.

MUHARREM AYI MESAJLARI 2020

Bütün İslam Aleminin Ve Sadakat Aleminin Hicri Yeni Yılını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Mevlamızdan Niyaz Ederim.

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılın kutlu olsun.

Yeni yılda tüm güzellikler seninle olsun… mutlu yıllar…Mutlu yarınlar…

Yarabbi bizleri sana layık kul, efendimize layık ümmet eyle. Her anımızı layıkı ile yaşamayı nasip et. Amin Mutlu Yıllar…

abbim hicri yeni yılı tüm islam alemi için en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin. Amin.

Allah’ım yeni yılda , İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara….

Yeni Yılınız Kutlu Olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğunuz daim olsun. Rabbim, bütün hastalara şifa, dertlilere deva olsun. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.

Mutluluğunuz daim dualarınız kabul, amellerinin makbul olsun. Nice yıllara…

Yeni hicri yılın ümmeti Muhammed’e hayırlara vesile olması dileğiyle . Yeni yılınız kutlu olsun.

Ülkemizde ve dünyada şiddet olaylarının arttığı şu günlerde sevgi barış ve kardeşlik dini İslamı yeniden idrak etme ve tüm insanlığa tebliğ etme zamanıdır yeni hicri yılınız mübarek olsun..

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle Hicri Yılbaşınız hayırlı olsun.

Yüce Rabbimiz bizleri affetsin ve ellerimizi dergâhından boş çevirmesin. Bu mübarek günde hepimizin dualarını kabul etsin!

Ey nefsim İşlemiş olduğun günahların keffaretini isteseler, hangi mal ve zenginlik ile ödeyebilir ve gücün yetebilir. Allah Azze ve celle sana bu fırsatı sunuyor. Aşure günü tuttuğun üç günlük oruç seni bütün senenin günahlarından kurtaracak.

Muharrem ayı ve aşure günü size ve tüm sevdiklerinize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum.

Allah Azze ve celle, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

Aşure Gününün Bütün Hayır Ve Bereketlerine Nail Olabilmemiz Duasıyla Aşure Günümüz Mübarek Olsun.

Yeni Yılınız Kutlu Olsun... Sağlık, huzur ve mutluluğunuz daim olsun. Rabbim, bütün hastalara şifa, dertlilere deva olsun. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.

MUHARREM AYI ÖNEMİ, ORUCU, FAZİLETLERİ

“Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.



Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)



Muharrem’in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu.” dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) “Ben Mûsâ’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, “Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim.” (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek “Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.



Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem’in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).



Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).