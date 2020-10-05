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05.10.2020 - 13:14 | | AA

Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi sürüyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in takibinin yoğun ve eksiksiz şekilde devam ettiği bildirildi.

Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi sürüyor

Başhekimlikten yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisine devam edildiği belirtildi. Kritik süreci devam eden Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin son 24 saat içinde olumsuz bir gelişme yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi kritik konumunu koruyarak devam etmektedir. Sürecin uzamasıyla ilgili problemler dahil tüm sorunlar için tıbbın tüm imkanları kullanılarak hastamızın takibi yoğun ve eksiksiz şekilde sürdürülmektedir."

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

Konyaaltı Sahili Rus turistlere kaldıTatilciler denize girip, güneşlenerek vakit geçirdi. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya'da hava sıcaklığı 34 derece, deniz suyu sıcaklığı 28 derece, nem oranı ise yüzde 22 ölçüldü.
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