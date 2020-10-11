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11.10.2020 - 12:47 | | AA

Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in klinik seyrinin kritik ancak stabil olarak devam ettiği bildirildi.

Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Başhekimlikten yapılan açıklamada, Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Son 24 saatte olumsuz herhangi bir gelişme olmadığı kaydedilen açıklamada, "Başkan Böcek'in klinik seyri kritik fakat stabil olarak devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

35 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

Sevindiren haber geldi! Yerli otoda kullanılacakEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'deki pilot tesisle lityum üretiminin Türkiye'de ilk defa yapılacağını belirterek "Bu sene yapımına başladığımız tesisle ilk defa Türkiye'de lityum üretimini gerçekleştirmiş olacağız. Lityum, pil ve batarya teknolojisinde kullanılıyor. Türkiye'nin yaklaşık 1200 ton lityum ithalatı söz konusu. Burada lityumun pilot ölçekte yıllık 10 ton üretim kapasitesi var. İki üç yıl içinde üretim Kırka tesisi için yaklaşık 500 tona çıkacak." dedi.
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