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29.10.2020 - 14:55 | | AA

Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilerek, "Son birkaç gündür ulaşılan olumlu seyir ve bununla uyumlu klinik bulguları gözlemlendiği" açıklandı.

Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Hastane Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Böcek'in tedavisinde durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilerek, "Bununla birlikte son birkaç gündür ulaşılan olumlu seyir ve bununla uyumlu klinik bulguları gözlemlenmekte, tıbbi destek uygulamaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

53 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

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