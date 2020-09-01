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01.09.2020 - 17:02 | | DHA

Muhtar, ağabeyini domuz zannedip, öldürdü

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sislioba Köyü Muhtarı Hayrettin B., bahçedeki ağabeyi Faruk B.'yi akşam karanlığında domuz zannederek av tüfeğiyle vurup, öldürdü.

Muhtar, ağabeyini domuz zannedip, öldürdü

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Sislioğba köyünde meydana geldi. Muhtar Hayrettin B., ağabeyi Fahrettin B. ile ortak kullandıkları bahçeye domuz girdiğini zannederek, ruhsatlı av tüfeğiyle ateş açtı. Ancak ağabeyi Faruk B.'yi vurdu. Muhtar, ağabeyini vurduğunu görünce hemen jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Demirköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Faruk B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Muhtar Hayrettin B.ifadesinde, bahçeye yaban domuzu girdiğini zannederek, tüfekle ateş ettiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tırnakçıdan market sahibine garip tehditİzmir'in Buca ilçesinde markete gelen bir kadın para üstünü eksik aldığını söyleyip tırnakçılık yöntemiyle market sahibini dolandırmaya çalıştı. Market sahibinin durumu fark edip kadını sert bir şekilde uyarması üzerine dolandırıcı, işletmeciyi kendisine tecavüze kalkıştığını söyleyeceği yalanıyla tehdit etti. O anlar ise, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
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