Mum Dibine Işık Vermez Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Dilimizde çok sayıda atasözü bulunmaktadır. İnsanlar tarafından her bir atasözünün anlamı merak konusudur. Mum dibine ışık vermez atasözünün anlamı ise etrafına ışık saçan mumun dibini aydınlatmadığı anlamı taşımaktadır. Mum gibi insanlar da uzaktaki kişilere sağladıkları yarar gibi kendi çevrelerine sağlayamazlar.

Mum Dibine Işık Vermez Atasözünün Anlamı Nedir?

Atasözleri eski zamanlardan günümüze kadar gelmiş ve söyleyeni belli olmayan öğüt verici sözlerdir. Bu atasözlerinden birisi ise Mum dibine ışık vermez atasözüdür. Mum dibine ışık vermez atasözünün anlamı aşağıda belirtilmiştir.

- Konumu ve yapısı gereği ışık saçan mum, kendi dibini aydınlatamaz. Güçlü kişiler de uzaktaki kişileri çokça kollayıp yardım ettikleri kadar kendi yakınlarına yarar sağlayamazlar. Bunun sebebi o kişilerin her şeyden önce çıkarlarını düşünen insanlar olmaktan uzaktırlar.