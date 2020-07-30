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30.07.2020 - 07:00 |

Munzur Dağları’na Yıldırım operasyonu

İçişleri Bakanlığı, Tunceli’de 1006 personelin katılımıyla “Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu”nun başlatıldığını duyurdu.

Munzur Dağları’na Yıldırım operasyonu

Açıklamada, 13 Temmuz’da başlatılan Yıldırım-1 Operasyonu’nun Cudi bölgesi merkez olmak üzere Şırnak kırsalında, 19 Temmuz’da başlatılan Yıldırım-2 Operasyonu’nun Cilo bölgesi merkez olmak üzere Hakkari kırsalında, 26 Temmuz’da başlatılan Yıldırım-3 Operasyonu’nun Ağrı Dağı ve Çemçe-Madur bölgeleri merkez olmak üzere Ağrı-Iğdır-Kars illeri kırsalında, 28 Temmuz 2020’de başlatılan Yıldırım-4 Operasyonu’nun ise Munzur-Kutu bölgesi merkez olmak üzere Tunceli kırsalında devam ettiği vurgulandı. Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar 8 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, 24 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah ve mühimmat ile gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğine işaret edildi.

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