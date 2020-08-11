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11.08.2020 - 15:48 | | DHA

Muş Belediye Başkanı Asya'da koronavirüs tespit edildi

Muş Belediye Başkanı AK Parti'li Feyat Asya'nın yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Evinde karantinada olan Başkan Asya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Muş Belediye Başkanı Asya'da koronavirüs tespit edildi

Muş Belediye Başkanı Asya, partisi tarafından Ankara'da gerçekleştirilecek toplantılara katılımı öncesinde Covid-19 testi yaptırdı. Başkan Asya'nın dün Muş Devlet Hastanesi’nde yaptırdığı testin sonucunun pozitif olduğu belirtildi. Evinde karantinada olan Asya’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

AK Parti'li ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybettiİzmir'in Kiraz ilçesinde, sokak köpeğinin saldırması sonucu motosikletin kontrolünü kaybeden Anıl Yılmaz (21), refüjdeki elektrik direğine çarpıp hayatını kaybetti. Evde olduğu sırada, oğlunun ölüm haberini alan AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz, gözyaşlarına boğuldu.
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