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16.06.2020 - 13:48 | | AA

Muş'ta koyun kırkma sezonu başladı

Muş'ta geçimini hayvancılıkla sağlayan besiciler, havaların ısınmasıyla koyunlarını kırkmaya başladı.

Muş'ta koyun kırkma sezonu başladı

Kentin önemli hayvancılık merkezlerinden Üçevler grup köylerindeki besiciler, 2 bin 500 rakımlı yaylalarda hem küçükbaş hayvanlarını otlatıyor hem de yünlerini keserek serinlemelerini ve hastalıklardan korunmasını sağlıyor.

Birbirlerine yardım ederek koyunları kırkan besiciler, elde ettikleri yünü satarak gelir elde ediyor. Yüksek rakımlı yaylalarda besicilerin koyunlarını kırkması, renkli görüntüler oluşturuyor.

"HER GÜN BİR KİŞİNİN KOYUNLARINI KIRKIYORUZ"

Besicilerden Hamit Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun başlamasıyla koyunları kırkmaya başladıklarını belirtti.

Haziran ayının sonuna kadar bu işlemin süreceğini anlatan Subaşı, şöyle konuştu:

"Hava sıcaklığı arttığında kırkılmayan hayvanlar hasta olur. Bölgemizde yaklaşık 15 bin küçükbaş hayvan bulunuyor. Besiciler olarak imece usulüyle her gün bir kişinin koyununu kırkıyoruz. Bu geleneği dedelerimizden bu yana sürdürüyoruz. Makaslarla yaklaşık 8 kişi günde ortalama 250 koyun kırkıyoruz. Kırkılan hayvan hem kilo alıyor hem gelişiyor hem de hastalıklardan korunuyor."

 

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