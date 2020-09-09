MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Muş'ta silah ve mühimmat operasyonu! 4 kişi tutuklandı
ABONE OL
09.09.2020 - 13:10 | | DHA

Muş'ta silah ve mühimmat operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Muş’ta düzenlenen, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği operasyonda, 4 şüpheli tutuklandı.

Muş'ta silah ve mühimmat operasyonu! 4 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-8 Eylül'de, silah ve mühimmat, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda; kalaşnikof tüfeği, 7 tabanca, 6 av tüfeği, 253 tabanca mermisi, 164 av tüfeği fişeği, 6 kalaşnikof tüfeği şarjörü, 29 kalaşnikof tüfeği fişeği, 14 tabanca şarjörü, 18 gram esrar, 10 gram sentetik uyuşturucu, 5 mezar taşı ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

Son dakika! Eski profesyonel futbolcu silah kaçakçısı çıktıGelen bir son dakika haberine göre; İstanbul'da kaçak silah operasyonu kapsamında eski Süper Lig futbolcusu M.A. tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Muş'ta silah ve mühimmat operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Muş'ta silah ve mühimmat operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Emekli maaşında 3 dönem farkı!

Emekli maaşında 3 dönem farkı!

İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Abe ile görüştü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Abe ile görüştü

Sıradaki Haber