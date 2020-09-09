Muş'ta silah ve mühimmat operasyonu! 4 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-8 Eylül'de, silah ve mühimmat, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda; kalaşnikof tüfeği, 7 tabanca, 6 av tüfeği, 253 tabanca mermisi, 164 av tüfeği fişeği, 6 kalaşnikof tüfeği şarjörü, 29 kalaşnikof tüfeği fişeği, 14 tabanca şarjörü, 18 gram esrar, 10 gram sentetik uyuşturucu, 5 mezar taşı ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.