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06.03.2020 - 04:06 | | AA

Muş'ta üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı destek

Muş'ta üniversiteli öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek olmak için yurt binasının oda ışıklarıyla "TC" ve TSK" yazısı oluşturdu.

Muş'ta üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı destek

 

Muş Alparslan Üniversitesinde öğrenim gören ve Müştak Baba Öğrenci Kız Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için etkinlik düzenledi.

Muşta üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı destek

Öğrenciler, askerlerin yanlarında olduklarını göstermek amacıyla yurt binasının odalarının ışıklarıyla "TC" ve "TSK" yazısını yansıttı.

İl Jandarma Komutanlığı Alparslan Komando Taburu'ndaki komandoların da katıldığı etkinlikte öğrenciler ayrıca yurt binası önünde led ışıklarıyla "Mehmetçik" yazısını oluşturdu.

Muşta üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı destek

Yurt binası önünde bir araya gelen öğrenciler, "şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "vatan sana canım feda" sloganları attı.

Muşta üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı destek

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerle Mehmetçiğe destek amaçlı etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Muşta üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı destek

İstiklal Marşı ve Komando Marşı'nı okuduklarını ifade eden Güler, "Burada öğrencilerimiz kahraman Mehmetçiğimizle bütün ve bir olarak güzel bir programa imza attı. Suriye'de barış, huzur ve güvenlik ile vatanımızın selameti, birliği için burada güçlü mesajlar verildi. Allah, harekatta olan bütün kahraman ordumuzun yardımcısı olsun." diye konuştu.

Muşta üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı destek

Iğdır'a şehir ateşi düştüSuriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
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