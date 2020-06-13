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13.06.2020 - 11:00 | | DHA

Mustafa bebek, corona virüsü yendi

Yalova’da 17 günlükken anne ve babasıyla corona virüse yakalanan Mustafa bebek, tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi.

Mustafa bebek, corona virüsü yendi

Altınova ilçesinde yaşayan Ali A., rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Covid-19 testi pozitif çıkan Ali A. tedaviye alınırken, eşi Naime A. ve 17 günlük bebekleri Mustafa'ya da test yapıldı. Anne ve bebek de test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine hastaneye yatırıldı. Yalova Devlet Hastanesi’nde 15 gün süreyle tedavi altında tutulan Mustafa bebek ile annesi ve babası, sağlıklarına kavuşup, alkışlarla taburcu edildi.

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Şikayetleri üzerine hastaneye başvurarak koronavirüs testi yapılan ve hastalık tespit edilen Ali A. isimli hastanın ailesine, filyasyon ekiplerimiz tarafından yapılan tarama sonucunda, Naime A. ve 17 günlük bebeği Mustafa A.’da koronavirüs hastalığı tespit edildi. 17 günlük olan bebek, Yalova Devlet Hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'ne yatırılarak, tedavi altına alındı. Bakımı ve beslenmesi tamamen izolasyon kuralları dahilinde özenle gerçekleştirildi. 15 günlük tedavinin ardından yapılan test sonucu negatif gelen ve genel durumu iyileşen bebek, anne-babasının da sağlığına kavuşması ile birlikte 1 aylık olarak hastanemizden alkışlarla birlikte taburcu edildi” denildi.

 

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