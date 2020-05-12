MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Müşteri gibi gelip 200 bin liralık yüzük tablasını çaldı!
ABONE OL
12.05.2020 - 17:28 | | İHA

Müşteri gibi gelip 200 bin liralık yüzük tablasını çaldı!

İstanbul Sultangazi’de müşteri kılığında geldiği kuyumcuda 200 bin lira değerinde yüzüklerin bulunduğu tablayı çalan hırsız kaçtı. Kuyumcu ve eşinin kovaladığı şahsız kayıplara karıştı.

Müşteri gibi gelip 200 bin liralık yüzük tablasını çaldı!

Olay, saat 13.30 sıralarında Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 7 ay önce soyguncuların hedefi olan kuyumcu yine bir hırsızın hedefi oldu. İddiaya göre, kuyumcu dükkanına müşteri gibi yüzünde cerrahi maske ve elinde eldivenle gelen şahıs bir süre yüzükleri inceledi.

Üzerinde yaklaşık 200 bin TL değerinde çok sayıda yüzük bulunan tablayı iş yeri sahibinin bir anlık dalgınlığından yaralanarak alan hırsız, hızla dükkandan kaçtı. Kuyumcu ve eşi altınları alarak kaçan şahsın peşinden koşarken, şahıs hızla ara sokaklara girerek izini kaybettirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarında inceleme yaparken, olay yeri inceleme ekipleri de parmak izi çalışması yaptı

Hırsızın yakalanması için polis çalışma başlattı.

 

 

Kağıthane'de korku dolu anlar! Freni boşalan kamyonet eve daldıKağıthane’de frenleri boşalan sebze ve meyve yüklü kamyonet bir binanın giriş katındaki yatak odasına daldı. Kamyonetin odaya girmesi sonucu neye uğradığını şaşıran genç kız, başından yaralandı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı kamyonet sürücüsü ve genç kız hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar ise büyük panik yaşadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Müşteri gibi gelip 200 bin liralık yüzük tablasını çaldı!

Müşteri gibi gelip 200 bin liralık yüzük tablasını çaldı!

SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

Bankadan 50 bin lira kredi çekti, hesabına fazladan 96 bin lira yatırıldı

Bankadan 50 bin lira kredi çekti, hesabına fazladan 96 bin lira yatırıldı

Sıradaki Haber