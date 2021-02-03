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03.02.2021 - 15:05 | | DHA

'Mutasyon binaya yayıldı' iddiası! 11 kişinin koronavirüs testi pozitif

Ankara’da 20 daireli binada oturanlardan 11'inde koronavirüs tespit edildi. Bina karantinaya alındı, virüsün apartman toplantısı yapılması nedeniyle yayıldığı ileri sürüldü. Başka bir iddiaya göre ise, bir kişi de mutasyonlu virüs çıkması nedeniyle hastalığın yayıldığı iddia edildi.

'Mutasyon binaya yayıldı' iddiası! 11 kişinin koronavirüs testi pozitif

Keçiören ilçesinde bulunan 20 daireli apartmanda önceki gün filasyon ekipleri PCR taraması yaptı. Sağlık görevlileri, daireleri tek tek gezerek ev sakinlerine PCR testi yaptı. Yapılan tarama sonucunda 11 kişide koronavirüs saptandı. Bunun üzerine bina karantinaya alındı. Apartmanın girişi kapatıldı. Sağlık durumları iyi olan koronavirüs hastaları, evlerinde ilaç tedavisine başladı. Binada oturanların temel ihtiyaçları ise, apartmanın önünde önlem alan polis ekibi tarafından karşılanıyor.

APARTMAN TOPLANTISINDAN YAYILDIĞI İDDİASI

Binada koronavirüsün yayılmasına, hafta sonu yapılan apartman toplantısının neden olduğu ileri sürüldü. Binaya güvenlik sistemi kurulması için yapılan toplantıda fiziksel mesafeye ve maske kuralına uyulmadığı iddia edildi. Toplantıya katılanlardan birisinin koronavirüs hastası olduğu ve virüsü diğerlerine yaydığı öne sürüldü.

'MUTASYONLU VİRÜSTEN YAYILDI'

Apartman sakinlerinden Nursel Eroğlu ise virüsün yayılmasında toplantı değil, mutasyonlu virüsün etkili olduğunu iddia etti. Eroğlu, "Asla apartman toplantısından değil. Mutasyonlu bir komşumuz var. Ondan hızla yayılması engellensin diye apartman karantinaya alındı. Toplantıyı pazar günü akşam saatlerinde yaptık. Toplantıda yöneticimiz camları açtırdı, hava sirkülasyonunu sağladı, sosyal mesafeyi de almıştık ve maskeliydik. Dış kapıda güvenlik anahtarı takılmasının onayı için imza alındı, 10-15 dakikalık bir şeydi. Binada 20 daire var. Dairelerde 5-6 kişi var. Herkese test yapıldı. Mutasyonlu hastadan önce bir tane de cenaze vardı binamızda. Ama onların ki mutasyonlu değildi" diye konuştu.

 

 

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'Mutasyon binaya yayıldı' iddiası! 11 kişinin koronavirüs testi pozitif

'Mutasyon binaya yayıldı' iddiası! 11 kişinin koronavirüs testi pozitif

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