‘Mutasyona göre durum değişebilir’

“Prof. Dr. Recep Öztürk (Bilim Kurulu Üyesi): Mutasyonun daha ciddi seyir ve aşıyı olumsuz etkileme durumu mevcut verilere göre söz konusu değildir. Vatandaşlar korunma tedbirlerine uyum konusunda azami gayreti göstermelidir. Kişisel, toplumsal, kurumsal düzeyde önlemlere uyulursa ülkeler ve dünya için büyük bir tehlike olmaz. Küresel dalgalanma olup olmaması bahsedilen önlemlere uyumla ilişkilidir. Aşıları olumsuz etkileyip etkilemeyeceği ise oluşan mutasyona göre durum değişir.

Prof. Dr. Haluk Eraksoy (İÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı): Mutantın daha öldürücü olduğu ya da yaptığımız tedavilere daha dayanıklı olduğu, aşının etkisiz kalmasına yol açacağı yönünde bir bulgu henüz yok. Mevcut virüs bununla yer değiştirebilir. Bu değişiklik virüsün yayılmasını, öldürücü olmasını, kendisine karşı oluşmuş antikorların etkisiz kalmasına yol açıyor. Mutasyonlar değişik özellikler kazanmasına sebep olabiliyor. Dünyanın topyekün bir mücadele korunma çabası içerisine girmek gerekiyor.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl (Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı): Mutasyon ilk değil, böyle mutasyonlar beklenen bir durum. Şimdiye kadar olan hiçbir mutasyonda virüsün daha fazla bulaştığı ve daha ağır hasta yaptığına dair bir veri yoktu. Bu kez yeni mutasyon sonucu virüsün daha hızlı bulaştığı söyleniyor ama bu durum bilimsel makalelerde kesinleşmiş değil. Dahası, bu mutasyon yeni bir virüs değil. Şu aşamada aşılarda bir değişiklik yapmak gerektirmez. Sinovac’ın kamuoyunda Çin aşısı olarak bilinen aşı inaktif bir aşı, ileride başka mutasyonlar olursa inaktif aşının etkinliği azalabilir.

Prof. Dr. Mustafa Çetiner (İç Hastalıkları ve Kan Hastalıkları Uzmanı): Mutasyonlarla virüsün daha bulaşıcı olması mümkün ama bu zamana kadar böyle bir mutasyon bilmiyoruz. Oxford ve London Collage’in yaptığı çalışmada 99 ülkede 45 bini aşkın vaka incelendi ve buldukları 13 bin mutasyon var. Ve bunların hiçbiri virüsü daha şiddetli ve korkutucu hale getirmiyor. Şu an herhangi bir mutasyon aşı çalışmalarını veya hastalık şiddetini etkilemiyor.”

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA: VAKA SAYISI YÜZDE 40 DÜŞTÜ

Türkiye’de Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler ve sokağa çıkma yasağının da arasında bulunduğu kısıtlamalar İstanbul’da etkisini gösterdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’da vaka sayısının geçen hafta yüzde 40 oranında azaldığını bildirdi. Açıklamayı yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya en hızlı düşüş yaşanan ilçelerin ise Arnavutköy, Beyoğlu ve Avcılar olduğunu belirtti. Yerlikaya paylaşımında “Tedbirlere uyararak birlikte başaracağız” ifadelerini de kullandı.