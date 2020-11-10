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10.11.2020 - 13:47 | | DHA

Müteahhiti, kafeterya sahibi başından vurarak, öldürdü

Manisa'nın Soma ilçesinde, müteahhit Birol Dikme, tartıştığı kafeterya sahibi Volkan D. tarafından tabancayla başından vurularak, öldürüldü. Polis, kaçan Volkan D.yi yakalamak için çalışma başlattı.

Müteahhiti, kafeterya sahibi başından vurarak, öldürdü

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Turgutalp Mahallesi Mümtaz Baş Caddesi'ndeki bir oto-kiralama şirketinde meydana geldi. Oto- kiralama şirketinde karşılaşan kafeterya sahibi Volkan D. ile müteahhit Birol Dikme  (43) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Volkan D. üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, Dikme'ye ateşledi.

Başına isabet eden mermiyle vurulan Dikme, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Birol Dikme, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis olaydan sonra kaçan Volkan D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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