‘Mutlaka şikâyetçi olun’

Ünlü oyuncu Tanrısevsin siber şiddetle ilgili düşüncelerini ise şöyle aktardı: “Daha önce böyle bir duruma maruz kalmadım. Ama maruz kalan birçok tanıdığım arkadaşım var. Çözüm önce bu sorunla ilgili farkındalıkla başlıyor. Herkes, önce kendine güvenmeli ve yaşadıklarının şiddet olduğunu bilmeli. Şiddetin hiçbir gerekçesi olmamalı. Böyle bir durumla karşı karşıya kalanlar, aynı şeyin kendi başına ya da bir yakının başına gelebileceklerini düşünsünler. Ve şiddetin hiçbir bahanesinin olmadığını unutmamalıyız. Böyle bir durumla karşılaştığımızda mutlaka şikayette bulunmalıyız. Tanıdığımız ya da tanımadığımız, siber şiddete maruz bırakılan birine yalnız olmadığını hissettirip destek olmalıyız. Hep birlikte çözebileceğimiz bir konu bu. Birbirimize, dijital alemde sahip çıkarak, bu sorunun üstesinden gelebiliriz.”