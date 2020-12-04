MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri ‘Mutlaka şikâyetçi olun’
ABONE OL
04.12.2020 - 07:00 |

‘Mutlaka şikâyetçi olun’

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women)’nin başlattığı siber şiddetle mücadeleye bir destek de ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin’den geldi. Siber şiddete maruz kalmadığını ancak birçok arkadaşının yaşadığı şiddete tanık olduğunu aktaran Tanrısevsin, “Böyle bir durumla karşılaştığımızda mutlaka şikayette bulunmalıyız. Tanıdığımız ya da tanımadığımız, siber şiddete maruz bırakılan birine yalnız olmadığını hissettirip destek olmalıyız” dedi.

‘Mutlaka şikâyetçi olun’
ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

 

Ünlü oyuncu Tanrısevsin siber şiddetle ilgili düşüncelerini ise şöyle aktardı: “Daha önce böyle bir duruma maruz kalmadım. Ama maruz kalan birçok tanıdığım arkadaşım var. Çözüm önce bu sorunla ilgili farkındalıkla başlıyor. Herkes, önce kendine güvenmeli ve yaşadıklarının şiddet olduğunu bilmeli. Şiddetin hiçbir gerekçesi olmamalı. Böyle bir durumla karşı karşıya kalanlar, aynı şeyin kendi başına ya da bir yakının başına gelebileceklerini düşünsünler. Ve şiddetin hiçbir bahanesinin olmadığını unutmamalıyız. Böyle bir durumla karşılaştığımızda mutlaka şikayette bulunmalıyız. Tanıdığımız ya da tanımadığımız, siber şiddete maruz bırakılan birine yalnız olmadığını hissettirip destek olmalıyız. Hep birlikte çözebileceğimiz bir konu bu. Birbirimize, dijital alemde sahip çıkarak, bu sorunun üstesinden gelebiliriz.”

Kahramanmaraş'ta polislere silahlı saldırıda bulunan zanlı hastanede öldüKahramanmaraş'ta, cinayet zanlısı olarak aranırken kaldığı otele gelen polislerden birini şehit eden diğerini yaralayan zanlı, hastanede hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

4 Aralık deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Son depremler sorgula AFAD - Kandilli

4 Aralık deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Son depremler sorgula AFAD - Kandilli

Tek tek açıklandı işte en ucuz otomobiller

Tek tek açıklandı işte en ucuz otomobiller

'Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma'

'Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma'

Son dakika... Ege'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika... Ege'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet