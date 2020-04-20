Mutlu eş anlamlısı nedir? Mutlu kelimesinin eş anlamı olan sözcükler

TDK'ya göre mutlu; kelimesinin anlamı;mutluluğa erişmiş olandır. Ayrıca diğer bir anlamı; mutluluk veren; olarak da sözlüklerde yerini almaktadır.



Mutlu Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcükler Nelerdir?



TDK kaynaklarına göre; kelimesinin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Berhudar, bahtiyar, mesut, ongun, sevinçli, hoşbaht bunlardan bazılarıdır. Mutlu kelimesine anlamdaş olarak kullanılan kelimelere verilebilecek örneklerden bazıları şu şekilde olmalıdır; Yaşlı adam, bana berhudar ol dedi; Bugün sevinçli bir haber aldım;Tek hayalim bundan sonra mesut bir hayat sürmek.



Mutlu Kelimesinin Zıt Anlamları Nelerdir?



Mutlu kelimesinin TDK'ya göre birçok zıt anlamlısı bulunmaktadır. En sık kullanılanları; hüzün, üzüntü, elem, keder, gam'dır. Bu kelimelerin hepsi, mutlu kelimesinin karşıt anlamı olarak kullanılabilir. 'Aldığım haber beni kedere boğdu; Üzüntüden saçlarım ağardı' verilebilecek örneklerden bazılarıdır.