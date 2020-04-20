Mutlu eş anlamlısı nedir? Mutlu kelimesinin eş anlamı olan sözcükler
Mutlu, Türkçede en çok kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Anlam özellikleri bakımından, sıkça tercih edilen mutlu kelimesinin doğru yazılışı nasıl olmalıdır, eş anlamı nedir öğrenebilir ve cümlelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Mutlu kelimesinin TDK 'ya göre eş anlamlısı nedir, nasıl yazılır, sizler için derledik.
TDK'ya göre mutlu; kelimesinin anlamı;mutluluğa erişmiş olandır. Ayrıca diğer bir anlamı; mutluluk veren; olarak da sözlüklerde yerini almaktadır.
Mutlu Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcükler Nelerdir?
TDK kaynaklarına göre; kelimesinin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Berhudar, bahtiyar, mesut, ongun, sevinçli, hoşbaht bunlardan bazılarıdır. Mutlu kelimesine anlamdaş olarak kullanılan kelimelere verilebilecek örneklerden bazıları şu şekilde olmalıdır; Yaşlı adam, bana berhudar ol dedi; Bugün sevinçli bir haber aldım;Tek hayalim bundan sonra mesut bir hayat sürmek.
Mutlu Kelimesinin Zıt Anlamları Nelerdir?
Mutlu kelimesinin TDK'ya göre birçok zıt anlamlısı bulunmaktadır. En sık kullanılanları; hüzün, üzüntü, elem, keder, gam'dır. Bu kelimelerin hepsi, mutlu kelimesinin karşıt anlamı olarak kullanılabilir. 'Aldığım haber beni kedere boğdu; Üzüntüden saçlarım ağardı' verilebilecek örneklerden bazılarıdır.