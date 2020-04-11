Mutluluğun resmini yapıyorlar

Karantina günlerinin çocukları umutsuzluğa sürükleyebileceğini belirten Dernek Başkanı Adnan Hüsem, “Projemizle çocukların motor becerileri gelişirken aileleriyle kaliteli zaman geçirmelerini hedefledik. Miniklerimizin karamsarlığa kapılmadan onları mutlu eden anın resmini çizmelerini istedik. Onlara umut olabilirsek ne mutlu” dedi.



Koronavirüs günlerinde parklara çıkamayan, sokaklarda özgürce koşamayan çocukların karamsarlığa kapılmaması için harekete geçen Birleşik Türkiye Derneği, mutluluğun resmi ile moral vermek istiyor. United (Birleşik) Türkiye Derneği Kurucu Başkanı Adnan Hüsem, şu ifadeleri kullandı:



‘Bize ihtiyaçları var’



“Dünyamızın içinde bulunduğu karantina günlerinde yetişkinler pek çok uğraş bulabiliyor. Çocuklarımızın zamanlarını geçirmek için bizlere ihtiyacı var.

Çocuk hakları birimimiz, çocukların hayata umutla bakması ve karantina günlerinin ardından tekrar koşup oynayacaklarını umut etmeleri için bu projeyi hazırladı. Çocuklar hem becerilerini geliştirirken hem de evde aktif zaman geçirecekler. Çizdiklerini ebeveynleri aracılığıyla bize ulaştırmaları yeterli” dedi.



Proje sorumlusu Büşra Erişen ise, “Taha Bilgi ile bu projeyi geliştirdik. Nazım Hikmet’in 59 yıl önce dizelerinde yer verdiği ‘Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin’ sorusundan yola çıkarak mutluluğun aslında en karamsar dönemlerde bile çizebileceğimiz bir şey olduğunu anlatmayı istedik. Çocuklara bir kalem kağıt ile mutluluğu düşündürebiliriz” diye konuştu.