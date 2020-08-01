01.08.2020 - 23:24 |
Nadia Comaneci 1976 Yaz Olimpiyatları'ndaki performansı skor tabelasında nasıl göründü? Kim Milyoner Olmak İster
ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Nadia Comaneci 1976 Yaz Olimpiyatların'daki performansıyla jüriden 10 tam puanı skor tabelasında nasıl göründü?
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru: Hangi bilgi yanlıştır?
Nadia Comaneci 1976 Yaz Olimpiyatların'daki performansıyla jüriden 10 tam puanı skor tabelasında nasıl göründü?
1.00