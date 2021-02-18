Namaz nasıl kılınır resimli anlatım (Kadın - Erkek) | Namaz duaları - rekatları nedir, kılınışı nasıl olur?

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden namaz kılınışı hakkında detaylı bilgi verdi. Namazda olması gereken niyet, iftitah tekbiri, kıyam, rüku, rükudan kalkış, secde, iki secde arası oturuş, oturuş ve selam vermeyi adım adım anlattı. Milyonlarca Müslüman vatandaş ise namaz nasıl kılınır sorusuna haberimizin içeriğinden cevap bulabilecek. Peki namaz duaları - rekatları nedir? Namaz kılınışı nasıl olur? İşte namaz hakkında bilinmesi gereken her şey...

NAMAZ NASIL KINILIR? (KADIN - ERKEK RESİMLİ ANLATIM)

1- Niyet

2- İftitah Tekbiri

3- Kıyam

4- Rüku

5- Rükûdan Kalkış

6- Secde

7- İki Secde Arası Oturuş

8- Oturuş

9- Oturuş (Şafii)

10- Selam

NAMAZ KILINIŞI

1. NİYET





Örnek olarak sabah namazının iki rek’at farzının kılınışı resimlerle anlatılmış, erkek ve kadınların farklı hareketleri belirtilmiştir. İki rek’atli bir namazdaki hareketler ile diğer namazlardaki hareketler arasında fark olmadığından onların resimlerle anlatılmasına gerek duyulmamıştır.

Sabah Namazının Farzının Kılınışı:

Birinci Rek’at: 1) Ayakların arası dört parmak açıklıkta ve parmak uçları kıbleye doğru gelecek şekilde ayakta kıbleye dönülür.

2) Kamet getirilir. (Erkekler için)

“Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya” diye niyet edilir.

2. İFTİTAH TEKBİRİ





“Allahü Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınır.

Erkekler, tekbir alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmaklar normal açıklıkta bulunur. Başparmaklar, kulak yumuşağı hizasına gelecek şekilde eller yukarıya kaldırılır.

Kadınlar, tekbir alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmaklar normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırır.

3. KIYAM





Tekbirden sonra eller bağlanır. Ayakta iken secde edilecek yere bakılır.

Ayakta sırasıyla: a) Sübhaneke, b) Eûzü-besmele, c) Fatiha sûresi, d) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

Erkekler, sağ elin avucu, sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmakları sol elin bileğini kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar.

Kadınlar, sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar. Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar.

4. RÜKU





“Allahü Ekber” diyerek rükûa varılır ve burada üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-azim” denilir. Rükû da iken ayakların üzerine bakılır.

Erkekler, rükûda, parmakları açık olarak elleri ile dizlerini tutup sırtını dümdüz yaparlar. Dizlerini ve dirseklerini dik tutarlar

Kadınlar, rükûda, sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler. Ellerini (parmaklarını açmayarak) dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar.

5. RÜKUDAN KALKIŞ





“Semiallâhü limen hamideh” diyerek rükûdan kalkılır ve ayakta “Rabbena leke’l-hamd” denilir.

Erkeklerin, rükûdan kalkıp doğrulması

Kadınların, rükûdan kalkıp doğrulması.

6. SECDE





"Allahü Ekber" diyerek secdeye varılır. Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da alın ve burun yere konur. Secdede baş iki elin arasında ve hizasında bulunur. Secdede iken ayaklar kaldırılmaz. Secdede burun kenarlarına bakılır. Burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir.

Erkekler, secdede dirseklerini yanlarından uzak, kollarını yerden kalkık bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerinde dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.

Kadınlar, secdede kollarını yanlarına bitişik halde bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.

7. İKİ SECDE OTURUŞU





"Allahü Ekber" diyerek başını secdeden kaldırıp diz üstü oturulur. Otururken, parmaklar dizlerin hizasına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır. Burada "Sübhânellah" diyecek kadar kısa bir an oturulur.



Erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak par makları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur.

Kadınlar, ayaklarını yatık olarak sağ tarafına çıkarır ve öylece otururlar.



"Allahü Ekber" diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir.



"Allahü Ekber" diyerek secdeden ayağa (ikinci rek’ata) kalkılır ve eller bağlanır



Secdeden kalkarken; önce baş, sonra eller, daha sonra eller dizler üzerine konularak, dizler yerden kaldırılır. İftitah tekbirinden itibaren buraya kadar yapılanlara "bir rek'at" denir.



"Allahü Ekber" diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir.



"Allahü Ekber" diyerek secdeden ayağa (ikinci rek’ata) kalkılır ve eller bağlanır.



Secdeden kalkarken; önce baş, sonra eller, daha sonra eller dizler üzerine konularak, dizler yerden kaldırılır. İftitah tekbirinden itibaren buraya kadar yapılanlara "bir rek'at" denir.



Ayakta sırasıyla; a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur'an’dan başka bir sûre daha okunur. Birinci rek'atte olduğu gibi "Allahü Ekber" diyerek rükûa varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-azim" denilir.



"Semiallâhü limen hamideh" diyerek ayağa kalkılır ve ayakta "Rabbenâ leke'l-hamd" denilir.



"Allahü Ekber" diyerek secdeye varılır. Burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir.



"Allahü Ekber" diyerek secdeden kalkılıp dizler üzerine oturulur. Burada "Sübhânellah" diyecek kadar kısa bir an oturulur.



Sonra "Allahü Ekber" diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir

8. SON OTURUŞ







“Allahü Ekber” diyerek secdeden kalkıp oturulur. Otururken, el parmakları dizlerin hizasına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır.

Oturuşta sırasıyla; a) Ettehiyyatü, b) Allahümme salli, c) Allahümme bârik, d) Rabbenâ âtina... duaları okunur.

Erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur.

Kadınlar, ayaklarını yatık olarak sağ tarafa çıkarır ve öylece otururlar.

9. SON OTURUŞ (ŞAFİİ)

“Allahü Ekber” diyerek secdeden kalkıp oturulur. Otururken, el parmakları dizlerin hizasına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır.

Oturuşta sırasıyla; a) Ettehiyyatü, b) Allahümme salli, c) Allahümme bârik, d) Rabbenâ âtina... duaları okunur.

Erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur.

Kadınlar, ayaklarını yatık olarak sağ tarafa çıkarır ve öylece otururlar.

10. SELAM





Önce başını sağa çevirerek "Esselâmü aleyküm ve rahmetüllâh" denir. Selâm verirken omuzlara bakılır.



Erkeklerin, sağ tarafa selâm verişi.



Kadınların, sağ tarafa selâm verişi.



Sonra başını sola çevirerek, "Esselâmü aleyküm ve rahmetüllâh" denilir. Böylece iki rekat namaz tamamlanmış olur.



Erkeklerin, sol tarafa selâm verişi.



Kadınların, sol tarafa selâm verişi.

NAMAZ DUALARI

Subhaneke Duası

Ettahiyyatu Duası

Allâhumme salli, Allâhumme Bârik Duaları

Rabbenâ Duaları

Kunut Duaları (Vitir Namazında Okunur)

NAMAZ SURELERİ



Fil Suresi

Kureyş Suresi

Maun Suresi

Kevser Suresi

Kafirun Suresi

Nasr Suresi

Tebbet Suresi

İhlas Suresi

Felak Suresi

Nas Suresi

NAMAZ REKÂTLARI

SABAH NAMAZI KAÇ REKÂT?

Günün en erken vakitte kılınan farz namazıdır. Hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre aynı zamanda fazileti daha büyüktür. Sabah namazı dört rekâttan oluşmaktadır. İki sünnet ve iki farz olarak kılınır. Öncelikle iki rekât sünnet, ardından iki rekât farzı kılınır.

ÖĞLE NAMAZI KAÇ REKÂTTIR?

Sabah namazının ardından gelen vakit namazıdır. Öğle ezanının okunmasının ardından camide ya da evde kılınabilir. Cemaat ile kılmanın fazileti ise daha büyüktür. Öğle namazı on rekâttan oluşur. Sırasıyla; dört sünnet, dört farz ve iki son sünnet olarak kılınır.

İKİNDİ NAMAZI KAÇ REKÂTTIR?

Öğle namazının ardından kılınan vakit namazıdır. Diğer vakit namazlarında olduğu gibi ikindi namazında da öncelikle sünnet daha sonra ise farz kılınır. İkindi namazı sekiz rekâttan oluşmaktadır.

AKŞAM NAMAZI KAÇ REKÂTTIR?

İkindi namazından sonra ise akşam namazı gelir. Akşam ezanının okunmasının ardından kılınır. Sabah namazından sonra en az rekât sahip namazdır. Diğer vakit namazlarının aksine öncelikle üç rekât farz kılınır. Daha sonra iki rekât olan sünnet kılınır.

YATSI NAMAZI KAÇ REKÂTTIR?

Beş vakit namaz arasında en son kılınan farz namazıdır. Rekât sayısı bakımından en uzun süren namazdır. Öğle namazı ile aynı rekât olsa da hemen ardından vitr namazı da kılındığı için günümüzde on üç rekât olarak düşünülür. Yatsı namazı sırasıyla; dört sünnet, dört farz, iki son sünnet ve üç rekât vitr vacip olarak kılınmaktadır.