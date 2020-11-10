MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Namluyu boynuna dayadı, yanına kimseyi yaklaştırmadı!
ABONE OL
10.11.2020 - 14:13 | | DHA

Namluyu boynuna dayadı, yanına kimseyi yaklaştırmadı!

Antalya'da, bayilik yöntemiyle aldığı iş yerine usulsüz 126 bin lira icra takibi yapıldığını iddia eden H.Ç. (35), tabancayla intihara kalkıştı. Havaya ateş eden, namluyu boynuna ve başına dayayan H.Ç., 1 saatin sonunda ikna edildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Antalya Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi'ndeki arazide meydana geldi. H.Ç., bayilik yöntemiyle aldığı iş yerinin tüm borcunu bitirmesine rağmen 126 bin liralık borç çıkarılıp, icra takibi başlatılınca bunalıma girdi. Elinde tabancayla iş yerinden çıkan H.Ç., havaya ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Özel Hareket Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 1 saat boyunca H.Ç.'yi ikna etmek için çaba sarf etti. Yanına kimseyi yaklaştırmayan ve namluyu zaman zaman boynuna ve başına dayayan H.Ç., sorunun çözülmesi sözünü veren bir iş insanı ve polis tarafından ikna edildi.

Tabancasını polislere teslim eden H.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Namluyu boynuna dayadı, yanına kimseyi yaklaştırmadı

Namluyu boynuna dayadı, yanına kimseyi yaklaştırmadı

Namluyu boynuna dayadı, yanına kimseyi yaklaştırmadı

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı mı geldi? 65 yaş üzeri sokağa çıkma izni saatleri...

65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı mı geldi? 65 yaş üzeri sokağa çıkma izni saatleri...

Artık yasak! SGK bildiriyor: Yapan yanar

Artık yasak! SGK bildiriyor: Yapan yanar

Dolmabahçe Sarayı yine ziyaretçi akınına uğradı

Dolmabahçe Sarayı yine ziyaretçi akınına uğradı

Son dakika: Ankara Valiliği'nden 65 yaş ve üstü kararı! İşte kısıtlanan saatler

Son dakika: Ankara Valiliği'nden 65 yaş ve üstü kararı! İşte kısıtlanan saatler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet