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18.03.2020 - 07:00 | | HABER MERKEZİ

Napolyon’un doktoru başlattı

Koronavirüs salgınının toplu ölümlere yol açtığı İtalya’da, 80 yaşın üzerindeki hastaların yoğun bakıma alınmayacağı öğrenildi.

Napolyon’un doktoru başlattı

Bu kararı “savaş triyajı” olarak nitelendiren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, şunları anlattı: “Gruplar halinde sınıflandırmak anlamına gelen, Fransızca bir terim olan triyaj, tedavi önceliğine göre savaş süresince yaralı askerleri kategorize etme ihtiyacını tanımlayan Napolyon’un cerrahı, Baron Dominique-Jean Larrey tarafından kullanılmıştır.

Pek çok afet ve savaş durumunda da uygulanmıştır. Bir hekim için neye mal olursa olsun ümitsiz bir hastanın yaşamını korumakta ısrar etmesi, başka bir yerde gereken kaynakları harcamak anlamına geleceğinden ahlaki bir tutum değildir. Felaket durumunda belirtilen öncelikler konusunda “yaralı bir kişiyi terk etme” kararı, “ölümcül tehlikede bir kişiye yardım konusunda eksiklik” olarak değerlendirilemez.

Triyaj da renk sınıflaması yapılmaktadır. Kırmızı renk en acil iken, sarı ikincil acil, yeşil hafif vakalardır. Ümitsiz vakalar ise siyah olarak belirlenmektedir. Virüsle yaptığımızın bir savaş olduğunu düşünürsek triyajı da savaş triyajı olarak adlandırılabilir. Kaynaklar sınırlıdır ve hekimler hızlı karar vermelidir. Savaş triyajı, “şerefle ölüme terk et” mantığını da içermektedir.”


Napolyon’un doktoru başlattı


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