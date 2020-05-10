Narenciye fabrikasında korkutan yangın!

İlçeye bağlı Tece Mahallesi'nde, D-400 yolu üzerinde bulunan narenciye paketleme fabrikasında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede fabrikaya gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başlarken, dumandan etkilenen 2 işçi de sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Orman Bölge Müdürlüğü'nün arazözleriyle de yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekiplerine destek veriliyor.

4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Narenciye fabrikasında çıkan yangın, 4 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangına müdahale edilebilmesi için fabrikanın duvarı iş makineleriyle delindi. Bazı işçiler, bahçede bulunan kasaları yanmaması için yangın bölgesinden uzaklaştırdı. Can kaybının olmadığı fabrikada soğutma çalışması başlatıldı.