30.09.2020 - 17:40 | | DHA
Narkotik köpekleriyle 1 kilo uyuşturucu bulundu
İzmir'de, polis ekiplerince durdurulduktan sonra narkotik köpekleriyle arama yapılan otomobilde, 1 kilo 473 gram metamfetamin ele geçirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente İstanbul'dan otomobille uyuşturucu getirileceğini öğrendi. Şehir girişinde otomobili durduran ekipler, narkotik köpekleriyle arama yaptı. Araçta 1 kilo 473 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltında alınan H.Y.S. ve A.Y., emniyete götürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.