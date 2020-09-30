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30.09.2020 - 17:40 | | DHA

Narkotik köpekleriyle 1 kilo uyuşturucu bulundu

İzmir'de, polis ekiplerince durdurulduktan sonra narkotik köpekleriyle arama yapılan otomobilde, 1 kilo 473 gram metamfetamin ele geçirildi.

Narkotik köpekleriyle 1 kilo uyuşturucu bulundu

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente İstanbul'dan otomobille uyuşturucu getirileceğini öğrendi. Şehir girişinde otomobili durduran ekipler, narkotik köpekleriyle arama yaptı. Araçta 1 kilo 473 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltında alınan H.Y.S. ve A.Y., emniyete götürüldü.

 

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