12.06.2020 - 01:12 | | DHA
Narkotik'ten dev operasyon! 9 kişi tutuklandı
Çankırı merkezli 4 ilde, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çankırı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik 8 Haziran 2020 tarihinde Çankırı merkezli İstanbul, Çorum ve Kastamonu illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda H.Y., O.M., M.Y., S.C., Ö.Y., S.C., R.Y., H.E. ve F.M. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada av tüfeği, tabanca ve 50 gram bonzai ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında Çankırı'ya getirilen şüpheliler, hastanedeki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çorum'da sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkilediÇorum'da etkili olan sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını da su bastı. Araçları ile yolda kalan sürücü ve yolcuları ise itfaiye ekipleri kurtardı.