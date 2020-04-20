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20.04.2020 - 19:59 |

Nasihat Eş Anlamlısı Nedir? Nasihat Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Türkçedeki anlamı açısından en değerli sözcükler arasında nasihat gelmektedir. Bu kelimeyi kullanırken diğer yandan eş anlamlı sözcüğünü de değerlendirebilirsiniz. Nasihat eş anlamlısı nedir? Nasihat kelimesinin eş anlamı olan sözcükler.

Nasihat Eş Anlamlısı Nedir? Nasihat Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Nasihat kelimesi TDK için, ‘öğüt’ sözcüğün eş anlamlı olarak karşılık göstermektedir. Yani cümle içerisinde evde tek başına kullanırken nasihat ile beraber öğüt kelimesini de değerlendirmemiz mümkün.

Nasihat Eş Anlamlısı Nedir?

Herhangi bir konu hakkında insanların yanlışa düşmemesi için tecrübeli insanların kurduğu cümlelere nasihat denir. Özellikle görmüş geçirmiş insanların edindikleri tecrübeler üzerinden, genç nesle sağladıkları bilgiler olarak da öne çıkıyor. Amaca uygun olarak değişik yerlerde her iki kelimeyi de aynı anlam üzerinden kullanabilirsiniz.

Nasihat Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

İnsanların belli bir konu üzerinde hata yapmamaları için nasihat büyük öneme sahiptir. Özellikle güvenilir insanların nasihatleri dinlenir ve buna göre tecrübelerinden faydalanılır. Bu doğrultuda nasihat kelimesi ile beraber öğüt kelimesinin de aynı anlam sağladığını söylemek mümkün.

‘’Onun nasihatlarını iyi dinlemelisin.’’

‘’Verdiği öğütler dikkate değer.’’

Bu şekilde pek çok farklı cümle içerisinde ya da tek başına öğüt ile nasihat kelimeleri kullanılabilir.

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