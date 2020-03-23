MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri NATO savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABONE OL
23.03.2020 - 13:22 | | DHA

NATO savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

Kanada savaş gemisi ve İtalyan savaş gemisi, Türk savaş gemisi öncülüğünde peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. NATO'ya bağlı savaş gemilerinin geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu ve deniz polisi eşlik etti.

NATO savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti
NATO savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti
NATO savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti
NATO savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti
Haberin Tüm Fotoğrafları

Kanada Donanmasının 337 Borda numaralı Halifax  sınıfı HMCS 'Fredericton' adlı savaş gemisi ve İtalyan Donanmasına ait  F 591 borda numaralı 'Virginio Fasan' adlı füze fırkateyni, Salih Reis gemisi öncülüğünde saat 11.30 sıralarından peş peşe Marmara denizinden İstanbul Boğazı'na girdi

SAHİL GÜVENLİK BOTU  VE  DENIZ POLİSİ EŞLİK ETTİ

NATO'ya bağlı savaş gemileri yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet köprüsü altına ulaştı. Gemilerin arka bölümünde çok sayıda askerin olduğu ve askerlerin boğazı izlediği, bazı askerlerin  ise kıyıyı fotoğrafladığı görüldü. Savaş gemilerinin geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu ve deniz polisi eşlik etti.  Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı. 

 

TSK'ya teslim edilmeye başlandı! İlk seri üretim...Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara unsurlarının ateş gücünü artıracak "yeni nesil tank avcılarının" ilk seri üretim teslimatı gerçekleştirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ÖSYM tarafından ertelenen EKPSS 20 Eylül tarihinde yapılacak

ÖSYM tarafından ertelenen EKPSS 20 Eylül tarihinde yapılacak

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

Sıradaki Haber