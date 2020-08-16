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16.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

NATO ve Türk uçaklarından Ege üstünde görev uçuşu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) NATO üyesi ülkelerin iş birliğinin artırılması kapsamında, 111’inci Jet Filo Komutanlığının görev komutanlığını üstlendiği EGE COMAO NEXUS ACE 20-22 görev uçuşunun gerçekleştirildiğini bildirdi.

NATO ve Türk uçaklarından Ege üstünde görev uçuşu

Bakanlığın twitter hesabından yapılan paylaşımda, “NATO üyesi ülkelerin iş birliğinin artırılması kapsamında, 111’inci Jet Filo Komutanlığımızın görev komutanlığını üstlendiği EGE COMAO NEXUS ACE 20-22 görev uçuşu icra edildi. Ege Denizi üzerinde gerçekleşen uçuşa F-4E 2020, F-16, E-7T HİK uçaklarımız ile NATO AWACS uçağı iştirak etti” denildi.

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