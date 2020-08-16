16.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
NATO ve Türk uçaklarından Ege üstünde görev uçuşu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) NATO üyesi ülkelerin iş birliğinin artırılması kapsamında, 111’inci Jet Filo Komutanlığının görev komutanlığını üstlendiği EGE COMAO NEXUS ACE 20-22 görev uçuşunun gerçekleştirildiğini bildirdi.
Bakanlığın twitter hesabından yapılan paylaşımda, “NATO üyesi ülkelerin iş birliğinin artırılması kapsamında, 111’inci Jet Filo Komutanlığımızın görev komutanlığını üstlendiği EGE COMAO NEXUS ACE 20-22 görev uçuşu icra edildi. Ege Denizi üzerinde gerçekleşen uçuşa F-4E 2020, F-16, E-7T HİK uçaklarımız ile NATO AWACS uçağı iştirak etti” denildi.