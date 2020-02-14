NATO’ya ‘somut’ çağrının anlamı ne?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde Türkiye’nin toplantıdan beklentilerinin ne olduğuna ilişkin soruya, “NATO ülkeleri, NATO, Avrupa ve dünya, bu (Esed rejiminin İdlib’deki saldırıları) konuya daha yakından bakmalı ve ciddi, somut destek sağlamalıdır” yanıtını vermişti. İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Dr. Babüroğlu, Milliyet’in, “Ankara’nın İdlib konusunda NATO’dan somut beklentisi ne olabilir” sorusunu, “Türkiye’nin İdlib’de hedeflediği güvenli veya çatışmasız bölge konusunda NATO’nun müdahil olunması isteniyor. Somut anlamda bu çağrı, NATO’dan bir askeri varlığın İdlib’te bulunmasına işaret ediyor” diye yanıtladı.

Türkiye’nin Rusya’dan uzaklaştığı iddialarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Babüroğlu, “Putin, Türkiye’ye S400 hava savunma sistemlerini satarak, Türkiye ile ABD/NATO arasındaki bardağı çatlatmayı başarmıştı. Şimdi ABD, Putin’in yaptığını yapıyor. Astana sürecini öldürerek Türkiye ile Rusya arasındaki bardağı çatlatıyor” dedi.