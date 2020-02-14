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14.02.2020 - 07:00 |

NATO’ya ‘somut’ çağrının anlamı ne?

Türkiye’nin, NATO’ya Esad rejiminin İdlib’deki saldırıları konusunda somut destek çağrısında bulunmasını değerlendiren emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, “Bu çağrı, Türkiye’nin İdlib’de hedeflediği güvenli bölge konusunda, NATO’dan askeri bir gücün İdlib’de bulunmasına işaret ediyor” yorumunu yaptı.

NATO’ya ‘somut’ çağrının anlamı ne?
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde Türkiye’nin toplantıdan beklentilerinin ne olduğuna ilişkin soruya, “NATO ülkeleri, NATO, Avrupa ve dünya, bu (Esed rejiminin İdlib’deki saldırıları) konuya daha yakından bakmalı ve ciddi, somut destek sağlamalıdır” yanıtını vermişti. İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Dr. Babüroğlu, Milliyet’in, “Ankara’nın İdlib konusunda NATO’dan somut beklentisi ne olabilir” sorusunu, “Türkiye’nin İdlib’de hedeflediği güvenli veya çatışmasız bölge konusunda NATO’nun müdahil olunması isteniyor. Somut anlamda bu çağrı, NATO’dan bir askeri varlığın İdlib’te bulunmasına işaret ediyor” diye yanıtladı.

Türkiye’nin Rusya’dan uzaklaştığı iddialarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Babüroğlu, “Putin, Türkiye’ye S400 hava savunma sistemlerini satarak, Türkiye ile ABD/NATO arasındaki bardağı çatlatmayı başarmıştı. Şimdi ABD, Putin’in yaptığını yapıyor. Astana sürecini öldürerek Türkiye ile Rusya arasındaki bardağı çatlatıyor” dedi.

ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.
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