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08.07.2020 - 16:27 | | İHA

Nazilli-Denizli karayolunda kaza! 3 kişi yaralandı

Nazilli-Denizli karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Takla atan otomobilde mahsur kalan şahıslar yoldan geçenlerin ve olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı. Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Nazilli-Denizli karayolunda kaza! 3 kişi yaralandı

Kaza saat 15:50 sıralarında Kuyucak Pamukören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz tespit edileme-yen 09 AL plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje çarptı, ardından takla attı. Karayolu ortasında ters dönen otomobildeki sürücü ve 2 yolcu çevredeki vatandaşların ve kısa sürede olay yerine gelen AKS 110 ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldı.

112 Ambulansı ile hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

 

 

Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere Londra'ya gittiDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.
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