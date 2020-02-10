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10.02.2020 - 14:32 | | DHA

Nazilli'de kaçak ve sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Nazilli'de kaçak ve sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, bu sabah, Zafer Mahallesi Dallıca Mahallesi yolu üzerindeki 2 evde ve 1 otomobilde arama yaptı. Yapılan kontrollerde 800 litre kaçak üretim şarap ayrıca 35 şişe sahte rakı ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak şarap ve sahte rakılar, muhafaza altına alındı. Olayla ilgili A.E., F.T., S.D. ve A.Ü. gözaltına alındı. 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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