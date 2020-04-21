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21.04.2020 - 19:58 |

Ne Ekersen Onu Biçersin Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Hem maddi hem de manevi olarak kullanılan ne ekersen onu biçersin atasözü, sıkça değerlendirilen bir cümledir. Özellikle derin anlamı ile büyük öneme sahiptir. Peki, ne ekersen onu biçersin atasözünün anlamı nedir? Kısaca atasözü açıklaması hakkında detaylar.

Ne Ekersen Onu Biçersin Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Türk Dil Kurumu'na göre ne ekersen onu biçersin atasözünün anlamı ‘yapılan her doğru veya yanlışın mutlaka eşit düzeyde karşılığı olur’ şekilde tanımlanmaktadır.

Ne Ekersen Onu Biçersin Atasözünün Anlamı Nedir?

İnsanlar maddi ya da manevi ne tür yatırımları yaparsa o yatırımlar aynı şekilde zamanı geldiğinde geri döner. İnsanlar iyilik yaptığı zaman mutlaka bir gün bunun karşılığı alınır ya da maddi olarak para biriktirme gerçekleştiği zaman, ileride mükafatı alınır. Bu anlamları üzerinden ne ekersen onu biçersin atasözünü değerlendirmek mümkün.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Özlü ve sözlü öğütler olarak atasözleri öne çıkar. Çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşmış atasözleri, insanlara bir şeyler anlatmak için oldukça önemlidir. Aynı şekilde ne ekersen onu biçersin atasözü de ‘insanların maddi ve manevi gerçekleştirdiği olumlu durumların, zamanı geldiğinde karşılık getireceği’ ifadesi öne çıkmaktadır.

Corona virüste son durumFahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüs tablosunu paylaştı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 119 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 259 olduğunu açıkladı. Son 24 saatte 1488 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 14 bin 918 oldu.
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