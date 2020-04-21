Ne Ekersen Onu Biçersin Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Türk Dil Kurumu'na göre ne ekersen onu biçersin atasözünün anlamı ‘yapılan her doğru veya yanlışın mutlaka eşit düzeyde karşılığı olur’ şekilde tanımlanmaktadır.

Ne Ekersen Onu Biçersin Atasözünün Anlamı Nedir?

İnsanlar maddi ya da manevi ne tür yatırımları yaparsa o yatırımlar aynı şekilde zamanı geldiğinde geri döner. İnsanlar iyilik yaptığı zaman mutlaka bir gün bunun karşılığı alınır ya da maddi olarak para biriktirme gerçekleştiği zaman, ileride mükafatı alınır. Bu anlamları üzerinden ne ekersen onu biçersin atasözünü değerlendirmek mümkün.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Özlü ve sözlü öğütler olarak atasözleri öne çıkar. Çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşmış atasözleri, insanlara bir şeyler anlatmak için oldukça önemlidir. Aynı şekilde ne ekersen onu biçersin atasözü de ‘insanların maddi ve manevi gerçekleştirdiği olumlu durumların, zamanı geldiğinde karşılık getireceği’ ifadesi öne çıkmaktadır.