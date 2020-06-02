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02.06.2020 - 20:49 | | İHA

'Ne oldu?' sorusuna korkudan cevap veremedi! Ev savaş alanına döndü

Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 katlı evin salonunun tavanı çöktü. Savaş alanına dönen olayda, 2 çocuk yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ailesinin çocuğu olan G.Y. (4) ve kardeşi B.C.Y., salonda yemek yerken birden evin tavanı büyük bir gürültüyle çöktü. Tavanın çökmesiyle G.Y. ve B.C.Y. adlı kardeşlerin üzerine sıva ve briketler düştü. Gürültü ve çocukların bağırmasıyla salona giren anne A.Y. iki çocuğunu kucaklayıp sokağa fırladı. Hafif yaralanan ve şok geçiren çocukları komşular hastaneye götürdü.

Ne oldu sorusuna korkudan cevap veremedi Ev savaş alanına döndü

Ayakta tedavi gören çocuklar taburcu oldu. Çocukların babaannesi S.Y., birden büyük gürültü geldiğini, aşağıya indiğinde gelininin çocuklarını kucağına alıp sokağa gittiğini söyledi.

S.Y., “Gelin çocuklarına yemek yediriyordu. Bir ses geldi. Geline sordum ne oldu diye cevap veremedi. Çocukların annesi korkudan cevap veremedi” dedi.

2 katlı evin tavanı çöktü, 2 çocuk yaralandıMersin’in Tarsus ilçesinde 2 katlı evin salonunun tavanı çöktü. Savaş alanına dönen olayda, 2 çocuk yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi.
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