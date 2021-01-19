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19.01.2021 - 09:30 | | İHA

Ne yaptılarsa kurtulamadılar! Pitbull'u çekiciyle uzaklaştırdılar

İstanbul Arnavutköy’de bir oto tamir dükkanına aniden dalan pitbull, çalışanlara korku dolu anlar yaşattı. Korkudan sağa sola kaçışan işçilerin o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Olay, Arnavutköy Bolluca Mahallesi Abdullah Gül Caddesi üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Pitbull cinsi bir köpek, bir anda oto tamirhanesine girdi. Pitbullu gören tamirhane çalışanları, korkarak sağa sola kaçıştı. Daha sonra işçiler, dükkandan ayrılmayan pitbullu çıkarmaya çalıştı. Tamirhaneden çıksa da çevresinden ayrılmayan pitbull, yoldan geçen pitbull sahibi başka bir vatandaş tarafından bağlandı. İşçiler, tamirhane çevresinden ayrılmayan pitbullu son çare olarak çekiciye bindirip, hayvan barınağına götürdü.


“SABAHTAN BERİ BURADAN AYRILMIYOR”

Köpeğin bir anda kapıdan içeri girdiğini söyleyen bir işçi, “Sobayı falan yıktı. Sonra arkadaşımızın biri buraya bağlamaya çalıştı. Onun elini ısırdı, ipi kopardı. Sokaktan geçen bir çocuk sağ olsun pitbullu varmış. O tuttu, biz bağladık. Böyle duruyor gördüğün gibi. Sabahtan beri buralarda, kapıdan ayrılmıyor. Sahibi de var herhalde tasması var ama durum göründüğü gibi” ifadelerini kullandı.

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