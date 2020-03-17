17.03.2020 - 07:00 | | PAŞA ALYURT Ankara
Ne yurda, ne eve
Ankara Gölbaşı’ndaki Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesi’nde bulunan Şehit Özel Harekatçılar, Milli İrade ve Gölbaşı yurtlarına getirilen umre yolcularının ayrı ayrı odalarda 14 gün boyunca gözlem altında tutulacağı belirtilirken, yaşanan süreçte bazı öğrenciler eşyalarını dahi alamadan yurtlarını terk etmek durumunda kaldıkları için mağduriyet yaşadılar.
PAŞA ALYURT Ankara
Milliyet’e konuşan bir öğrenci, yurdun boşaltılma kararı alındığı sırada binada olmadığını belirterek "Gece 03.00’te oda arkadaşım aradı. Yurdu boşaltmamız gerektiği yönünde anons yapıldığını söyledi. Benim ailem de umreden döndü. Aradılar ‘Eve gelme, burada bir süre karantina altında olacağız’ dediler. Yurt boşaltılırken dışarıda olduğum için eşyalarımı alamadım. Şu anda da güvenlik ‘giremezsin’ diyor. Ne yurda ne eve gidebiliyorum, eşyalarımı alamıyorum. Kalacak yer bulurum ama kıyafetim yok” ifadelerini kullandı.