Milliyet’e konuşan bir öğrenci, yurdun boşaltılma kararı alındığı sırada binada olmadığını belirterek "Gece 03.00’te oda arkadaşım aradı. Yurdu boşaltmamız gerektiği yönünde anons yapıldığını söyledi. Benim ailem de umreden döndü. Aradılar ‘Eve gelme, burada bir süre karantina altında olacağız’ dediler. Yurt boşaltılırken dışarıda olduğum için eşyalarımı alamadım. Şu anda da güvenlik ‘giremezsin’ diyor. Ne yurda ne eve gidebiliyorum, eşyalarımı alamıyorum. Kalacak yer bulurum ama kıyafetim yok” ifadelerini kullandı.