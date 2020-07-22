Necdet Doğan’ı kaybettik

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden Doğan’ın ölümü ile ilgili TGC başsağlığı mesajı yayınladı. Doğan’ın cenazesi bugün saat 16.00’da Karacaahmet Şehitlik Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.



Bilecik’te 1957’de doğan Necdet Doğan, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu’ndan mezun olduktan sonra 1981’de medyaya adım attı. Cumhuriyet gazetesinde çalışan Doğan, Sabah gazetesine geçti. Daha sonra Star gazetesinin kurucu ekibinde görev aldı.



2005’te Hürriyet’e geçen Doğan, siyasi sayfalar editörü ve yazı işleri müdürlüğü görevlerini yürüttü. TGC’nin Başarı Ödülleri’nde Seçici Kurul Üyesi olarak uzun süre görev yapan Doğan, haftada iki kez Hürriyet’in internet sitesinde yazılar kaleme alıyordu.