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20.04.2020 - 19:27 |

Neden Eş Anlamlısı Nedir? Neden Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Neden kelimesi günlük hayatta çok sık kullanılan kelimedir. Bu sebeple anlamı merak uyandırmaktadır. Eş anlamlı kelimesini TDK sözlüklerinden öğrenebilirsiniz. Peki, neden kelimesinin eş anlamlısı nedir? Neden kelimesi ne demek? İşte, detaylar.

Neden Eş Anlamlısı Nedir? Neden Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Eş anlamlı kelimeler aynı anlam barındırdığından cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Neden kelimesinin en çok kullanılan eş anlamlı kelimesi sebep kelimesidir.

Neden Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler genellikle dilimizde olan kelimelerin yabancı dil karşılıklarıdır. Neden kelimesinin eş anlamlısı sebep kelimesidir. Sebep kelimesi köken itibari ile Arapça bir kelimedir. Dilimize Arapçadan girmiştir. Neden kelimesi ise Türkçe bir kelimedir. Aynı zamanda illet, münasebet, ne, ne için, niçin, niye kelimeleri de neden kelimesinin eş anlamlı kelimeleridir.

Neden Kelimesinin Anlamı ve Eş Anlamlı Olan Sözcükler Nelerdir?

Neden kelimesinin eş anlamlı kelimesi sebep kelimesidir. Aynı anlam barındırdığı için neden kelimesi yerine sebep kelimesi de kullanılabilir. Ayrıca neden kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumunda yer almaktadır. Neden kelimesinin sözlük anlamı aşağıda belirtilmiştir.

- Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan söz.

- Bir olayı veya durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum, sebep.

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