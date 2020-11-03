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03.11.2020 - 16:43 | | AA

Nefes borusuna yemek kaçan müşteriyi, lokanta sahibi kurtardı!

Konya'nın Ereğli ilçesinde yediği balık nefes borusuna kaçan müşteriyi, iş yeri sahibinin yaptığı müdahale kurtardı.

Nefes borusuna yemek kaçan müşteriyi, lokanta sahibi kurtardı!

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir lokantaya giden Şaban  Kayaaslan, yemeğini yediği sırada nefes borusuna balık parçaları kaçtı.

Müşterisinin nefessiz kaldığını fark eden işyeri sahibi Mehmet  Çelikel, Kayaaslan'a müdahale etti. Çelikel'in müdahalesi sonrası Kayaaslan rahat  şekilde nefes almaya başladı.

Çelikel, müşterisinin, balık yediği sırada aniden ayağa  kalkıp lokanta içinde gezmeye başladığını fark ettiğini söyledi.

Müşterisinin nefes borusuna yemek kaçtığını anladığını ifade eden  Çelikel, "Bir süre bekledik ancak kendi çabasıyla kurtulamadı. Sonra yanına  giderek müdahale ettim. Sonra kurtuldu." dedi.

"GÖZLERİM KARARMAYA BAŞLADI"

Şaban Kayaaslan ise lokantada yemek yediği sırada boğazına kılçık  kaçtığını anlattı.

Daha sonra öksürmeye başladığını, öksürürken yemek parçalarının nefes  borusuna kaçtığını dile getiren Kayaaslan, "Masadan kalktım, dükkan içinde  gittim, geldim ama nefesim daha çok kesilmeye başladı. Gözlerim kararmaya başladı. Sonra arkadaş geldi ve müdahale etti. Onun müdahalesiyle nefesim açıldı.  Kendisine teşekkür ediyorum.'' dedi.

Öte yandan iş yeri sahibinin, nefes borusuna balık kaçan müşterisine  müdahale anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yemek yerken ayağa kalkan kişinin, dükkan içinde hızlı  adımlarla gidip gelmesi, bir süre sonra iş yerinin mutfak kısmından içeri giren  kişinin, ayakta yardım bekleyen kişiye 'Heimlich' manevrası ile müdahale etmesi  görülüyor.

 

 

 

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