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27.04.2020 - 13:55 |

Nefes Kredisi nedir? Başvuru nasıl yapılır?

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "Finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi’ni bugün itibariyle yeniden devreye alıyoruz" açıklamasında bulundu. Bu açıklama ile birlikte 'Nefes Kredisi nedir? Nasıl başvurulur?' soruları sorulmaya başlandı.

Nefes Kredisi nedir? Başvuru nasıl yapılır?

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu '6 milyar liranın üzerinde kredi sağlayacağız' diyerek Nefes kredisinin başladığını belirtti. Bu son dakika gelişmesi sonrası Nefes Kredisi nedir? Nasıl başvurulur? soruları gündem oldu.

NEFES KREDİSİ NEDİR, NASIL BAŞVURULUR?

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "Bu projede TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, üyelerimize kısa sürede 6 milyar liranın üzerinde kredi sağlayacağız. TOBB Nefes Kredisi’nin faizi yıllık yüzde 7,5 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. 2020 yılında ne anapara ne faiz ödemesi olacak. Cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmelerimiz bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle Denizbank şubelerine başvurabilecek." dedi.

Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredidir. Krediyi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ’lere verilmektedir.

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