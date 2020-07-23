Nefesimizi kesen biziz!

İklim değişikliğinin de etkisiyle hava sıcaklığının artışı, düşük nem oranı ve kurutucu rüzgârlar orman yangını riskini büyütüyor. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç yaptığı açıklamada Türkiye’deki orman yangınlarının en büyük sebebinin insanlar olduğunu belirterk şu bilgileri verdi:

“Türkiye’de, resmi istatistiklere göre son beş yılda yaşanan orman yangınlarının yüzde 87’si (adet olarak) insan kaynaklı sebeplerle gerçekleşti. Yine resmi verilere göre insan kaynaklı yangınlar sebebiyle tahrip olan orman alanlarının oranı yüzde 98. (yüzde 54’ü piknik ateşi, çoban ateşi, sigara, anız yakma gibi ihmaller; yüzde 40’ı faili meçhul; yüzde 4’ü kasıt).”

54 bin futbol sahası

Son beş yılda doğal yollarla çıkan orman yangınlarında toplam 864 hektarın (yaklaşık bin 150 futbol sahası) yandığının altını çizen Ataç şöyle devam etti:

“Ancak insan kaynaklı çıkan yangınlara baktığımızda, yangın başına düşen orman alanı 3.7 hektar ve toplam yanan orman alanı ise 40 bin 480 hektardır (yaklaşık 54 bin futbol sahası). Sıcaklıkların artması ile ormanlarda nemini kaybetmiş yanıcı madde kolaylıkla tutuşabilirken, rüzgârın kuvvetli olması halinde yangının kontrol altına alınması güçleşiyor. Yangından kaçamayan canlılar ise yok oluyor.”

Ataç, Türkiye’de yanan ormanlık alanların 2019’da bir önceki yıla oranla iki kat arttığını vurguladı.