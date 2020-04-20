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20.04.2020 - 17:46 |

Nehir Eş Anlamlısı Nedir? Nehir Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Nehir kelimesi Türkçede yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Nehir kelimesinin doğru yazılışı herkes tarafından bilindiğinden, çok nadir yazım hatası yaşanmaktadır. Peki, nehir eş anlamlısı nedir? Nehir kelimesinin eş anlamı olan sözcükler hangileridir?

Nehir Eş Anlamlısı Nedir? Nehir Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Nehir kelimesi TDK sözlüğüne göre büyük akarsulara verilen genel isimdir. Nehir kelimesinin bir tane eş anlamlısı bulunmaktadır.

Nehir Eş Anlamlısı Nedir?

Nehir kelimesi nasıl yazılır ve birleşik mi ayrı mı? Soruları, sınava hazırlanan öğrenciler tarafından merak edilmektedir. Nehir kelimesinin eş anlamlısı olan ırmak kelimesi, nehir kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Her ne kadar yazılışları farklı olsa da içerdiği anlam aynıdır. Nehir kelimesi yerine eş anlamı olan ırmak kelimesi kullanılırsa, cümlenin anlamı bozulmamaktadır. 

Nehir Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Nehir kelimesinin ırmak kelimesinden başka eş anlamlısı bulunmadığından, sadece nehir kelimesi yerine ırmak kelimesi kullanılırsa anlam aynı kalabilmektedir. Kelimelere hakim olmak isteyen biri, nehir kelimesinin eş anlamlısının ırmak kelimesi olduğunu bilir. Irmak kelimesi, zaman zaman nehir kelimesi yerine kullanılmaktadır. Her ikisinin de cümlede kullanımı oldukça yaygındır. Sınavlarda, paragraf sorularında nehir kelimesinin eş anlamlısı istenmektedir.

 

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