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23.11.2020 - 10:28 | | İHA

Nemrut Dağı’na sezonun ilk karı düştü

Dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı’na sezonun ilk karı düştü.

Nemrut Dağı’na sezonun ilk karı düştü

UNESCO Kültür Mirası Listesinde yer alan 2206 metre rakımlı Nemrut Dağı, sezonun ilk karının yağmasıyla beyaz gelinliği giydi. Zirvede devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı, önceki gün yağan kar ile beyaza büründü.

Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Nemrut Dağı’na gelen turistler kar sürpriziyle karşılaştı. Kar yağışı sonrası zirvede yoğun sis hakim olurken, zirvede hava sıcaklığının gece eksi dereye düştüğü ifade edildi.

Nemrut Dağı’na sezonun ilk karı düştü

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