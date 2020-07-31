‘Nero’yu kasıtlı olarak vurmadım’

Eşinin köpek tarafından ısırılan bacağının fotoğraflarını da paylaşan Erkin, “Duyduğum derin endişe ve korku ile saldırıyı durdurmak için kastım olmadan silahı köpeğe yönelttim. Ayrıca arkamdaki 2 yaşındaki oğlumun ne durumda olduğunu bilmediğimden, köpeğin bebeğime de saldırma ihtimali olduğunu düşünerek duyduğum korku ile hareket ettim. Eğer 15 saniye gecikseydim eşim ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum olurdu” ifadelerini kullandı.



Alman Kurdu cinsi Nero’nun sahibi Deniz ve Can Özula çifti ise köpeklerinin kasıtlı olarak öldürüldüğünü belirterek hukuki mücadele başlattıklarını söylemişti.