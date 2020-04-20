Neşeli Eş Anlamlısı Nedir? Neşeli Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Herhangi bir durum karşısında mutlu ve neşe içinde olan kişiler adına neşeli ifadesi kullanılır. Bu kelime sadece insanlar için değil aynı zamanda hayvanlar ve hatta bitkiler adına da kullanılabilmektedir. TDK’ya göre ise bu kelimenin eş anlamlısı olarak, ‘sevinçli’ sözcüğü karşımıza çıkıyor.

Neşeli Eş Anlamlısı Nedir?

Neşeli kelimesi için eş anlamlı olarak sevinçli sözcüğünü kullanabilirsiniz. Keyifli ya da neşe içinde olma durumu olarak öne çıkan bu kelime, insanların duygularını en iyi şekilde fiziki olarak anlatan bir olgudur.

Neşeli Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Neşeli kelimesi gündelik yaşam içerisinde yaygın olarak kullanılan bir sözcüktür. Bu kelime adına alternatif olarak sevinçli sözcüğünü de aynı anda üzerinden kullanabilirsiniz.

‘’O çok neşeli bir çocuk.’’

‘’Sevinçli bir günün ardından yatıp dinlendik.’’

Yazılışı ve okunuşları farklı olan ancak aynı anlama gelen neşeli ile sevinçli kelimelerini duruma göre kullanabilirsiniz.